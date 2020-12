Génesis Tapia tras incendio en su condominio: "Tuve que evacuar con mis hijos"

Génesis Tapia utilizó su cuenta de Instagram para revelar el susto que vivió junto a su familia y dejar un reflexivo mensaje, tras el incendio que se dio en su condominio.

¿Cómo ocurrió el incendio en el condominio de Génesis Tapia?

La modelo a través de su red social invocó a la precaución en el uso de las velas o luces en esta época navideña.

"Hoy hubo un incendio en mi condominio. Tuve que evacuar con mis hijos en la madrugada. De verdad, tengan mucho cuidado con las velas", comentó la joven, quién tiene cuatro hijas.

"Una vela incendió el departamento. Afuera está todo inundado, todo terrible. Por favor, tengan cuidado también con el arbolito de Navidad, desenchúfenlo", agregó.

"En estas fiestas hay que tratar de pasarla bien y no exponer a nuestros seres queridos", sostuvo Génesis.

Génesis Tapia en Instagram confesó que alcanzó beca de excelencia estudiando Derecho

Hace unas semanas, la modelo emocionada compartió su felicidad con sus seguidores, ya que se encontraba en los últimos ciclos de su carrera en una conocida universidad, y gracias a su esfuerzo le otorgaron una beca de excelencia académica en la carrera de Derecho por su desempeño.

“Me siento súper feliz, jamás me resigné a llevar mi carrera con cualquier promedio y ahora voy viendo los resultados de mi esfuerzo. Para mí no solo es un descuento, es el resultado de todos los sacrificios que vengo haciendo para tener promedios ponderados. Me encanta”, comentó, luego de haberse convertido en madre este año.