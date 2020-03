Califican de ‘Conejo’ a Genesis por embarazo y ella da contundente respuesta

La ex bailarina Genesis Tapia reveló a través de su cuenta de Instagram que está embarazada por cuarta vez. Tras esta confesión, cibernautas no dudaron en lanzarle comentarios bastante críticos.

Al ver estos comentarios, Tapia no dudó en dar una fuerte respuesta:

“En medio de todas las restricciones en Argentina por el coronavirus volver a Buenos Aires fue hermoso. La primera vez que vine era integrante de Agua Bella, ahora mi segunda visita es al lado de mi esposo Kike Marquez para consolidar proyectos en nuestra empresa y con mi hermoso bebé en camino.

OJO: El embarazo te hace sentir más cansancio de lo normal, pero no es una enfermedad. Yo sigo estudiando derecho (por cierto adelantando cursos en vacaciones) y sigo mi vida con normalidad, solo el entrenamiento lo he dejado para después de mi parto. Así que chicas prepárense que se vienen todos los secretos para recuperar la figura”, empezó escribiendo en las redes sociales.

Pero al ver comentarios bastante desatinados, Genesis dio un fuerte comentario:

“A ver chicas, yo me tomo con mucho humor los comentarios negativos, hay algunas que me dicen que parezco una coneja pues me pondré mis orejitas para estar más acorde con la situación. Chicas, yo ya no estoy en televisión, si yo comparto algunas cosas con ustedes es para compartir.

No uses mis redes para ofender a ninguna otra mujer, no voy a contribuir a eso, vamos a respetarnos y amarnos entre nosotras mismas. Nos escandalizamos cuando un hombre se nos pega, pero hay que cuidarnos entre nosotras”, mencionó Génesis Tapia en su cuenta de Instagram.