Pareja de Leonard León solicita ayuda al Minsa por posible caso de COVID-19

¡Su hija es primero! El cantante de cumbia Leonard León estaría pasando una de las etapas más difíciles de su vida después de llegar de su gira en Italia. Y es que el cantante arribó al Perú pero con dos síntomas del coronavirus.

A pesar que en Italia se prohibieron los vuelos a cualquier lugar del mundo, el artista encontró la manera de llegar a nuestro país. Lo preocupante es que León tiene tos y fiebre, dos síntomas del COVID-19.

“Cuando ha estado en Italia él me dijo que estaba con fiebre, que no le bajaba la fiebre, tomaba pastillas y no le bajaba para nada, no solamente Leonard sino también los chicos. Él me dijo eso hace como tres o cuatro días que presenta síntomas", expresó la actual pareja de Leonard León a ‘Trome’.

Tras estas declaraciones, Olenka hizo un llamado al Ministerio de Salud solicitando las pruebas para su conviviente y que le otorguen un lugar para estar en cuarentena, ya que no desea que su hija esté expuesta.

"Lo único que yo le pido al Ministerio de Salud es que nos ayude porque yo no lo puedo meter a mi casa, tengo una niña muy bebita. Ahorita no sé cómo voy a hacer, estamos pensando en meterlo a un hotel, aislarlo, porque por mi hijita no puedo meterlo a mi casa”, explica al medio mencionado.