Lusito rompe en llanto: “Mamá prométeme que si no vuelvo cuidas a mis hijos”

¡No aguantó las lágrimas! La expareja de Lucía De la Cruz, Luisito Caycho se encuentra actualmente en Barcelona y no pudo evitar sentirse desesperado por la crisis de Europa por el coronavirus.

Como sabemos, la pandemia de esta nueva enfermedad en España ya ha registrado 120 muertos y 4.209 infectados. Tras esta preocupante situación, Luisito se comunicó con ‘Mujeres al Mando’ lloró cuando habló por teléfono con su mamá.

Al revelar que no puede regresar al Perú por la norma establecida por el Presidente Martín Vizcarra, Lusito se quebró al tocar el tema de su familia y sus hijos:

“Mamá cuídate mucho, has caso a lo que dice el gobierno de Perú, toma las precauciones porque esto no es un juego. Yo sé que va a pasar pero esto no es un juego”, expresó muy preocupado.

“Esta enfermedad acá (en España) en Italia, Francia, está muy fuerte. Ojalá encuentren la cura para que todos los que estemos acá podamos retornar a nuestro país y poder hacer nuestras cosas con normalidad”, añadió.

Luisito se quebró cuando tocó el tema de sus hijos:

“Quiero que me prometas algo mamita a nivel nacional. Si es que de repente no puedo regresar al Perú quiero que me cuides mucho a mis hijos (…) Tú sabes como padre lo que estoy sufriendo, cuídalos mucho, son lo único que tengo y son el motor y motivo por el que estoy acá”, indicó llorando.