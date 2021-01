Celebs que son adoptadas y quizá no lo sabías

¡Apuesto a que no sabías que todos ellos son adoptados! Diferentes celebridades de Hollywood decidieron revelar con sus fanáticos y fanáticas su emotiva historia de adopción. Incluso muchos de ellos, lo descubrieron cuando ya eran unos adolescentes.

¿Quieres ver quiénes son? ¡Echa un vistazo a nuestra lista!

1. Simone Biles

Una de las mejores atletas olímpicas, Simone Biles también fue adoptada por sus abuelos maternos, ya que sus papás bilógicos tuvieron serios problemas con las drogas y el alcohol.

“Al crecer, mi madre biológica sufría de abuso de drogas y alcohol y entraba y salía de la cárcel”, mencionó Biles. “Nunca tuve a una mamá a quien acudir. Recuerdo que siempre tenía hambre y miedo. A los 3 años, me colocaron en un hogar de crianza. Siempre que teníamos visitas con mi abuelo, estaba muy emocionada. Esa era la persona a la que siempre quise ver entrar al hogar de crianza”.

2. Jordan Fisher

El artista que personificó a John Ambrose en la cinta ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ fue adoptado por sus abuelos maternos, pues consideraron que la mamá biológica no estaba preparada para tener un hijo, ya que tenía 16 años.

“Es gracias a su apoyo y amor incansables e incondicionales que puedo tener la vida que tengo ahora y hacer todo lo que amo y eso comienza con el desinterés y el amor de mi mamá y mi papá”, mencionó Fisher a la revista People.

3. Jacob Sartorius

La expareja de Millie Bobby Brown mencionó, en sus videos de Youtube que es adoptado.

“En ese momento, mis padres biológicos no podían cuidarme, así que hicieron un plan para que me adoptaran. Afortunadamente para mí, tuve la suerte de poder ser adoptado por dos de los padres más amorosos del mundo: mi mamá y mi papá.”, dijo.

4. Lana Condor

La actriz principal de ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ fue adoptada cuando tenía cuatro meses. Incluso sus padres también adoptaron a otro niño, quien se convirtió en su hermano, ambos nacieron en Vietnam.

“La gente no sabe cómo hablar sobre la adopción. No saben cómo acercarse a mí, porque piensan que es un tema delicado. Sin embargo, me encanta hablar de eso. Me gusta hacer que la gente se sienta más cómoda, y es genial tener esta plataforma y ser capaz de arrojar luz sobre la adopción y cómo es algo hermoso, en lugar de estar de puntillas. Ha sido emocionante para mis padres también. Espero que otras chicas que han sido adoptadas estén viendo el viaje. Podemos celebrarlo. Es un regalo”, dijo Lana, en una entrevista para la Revista Elle.