Ariana Grande y Timothée Chalamet conquistarán el mundo en nuevo filme

¡No podemos con la emoción! A pesar que muchos proyectos cinematográficos fueron aplazados por la pandemia del coronavirus, Ariana Grande (como lo maravillosa que es) no ha dejado de trabajar y la veremos nuevamente en la actuación.

La película en donde la veremos actuar es un proyecto de Netflix, en donde estarán grandes artistas como Jennifer Lawrence y Leonardo Dicaprio, también la estrella joven que está conquistando el mundo Timothée Chalamet junto a Ariana.

La cinta se llama Don’t Look Up y ya inició con sus grabaciones. Incluso Ariana Grande compartió en su cuenta de Instagram una foto desde las filmaciones y sus fanáticas no podemos más con la emoción.

Los seguidores y seguidoras de las estrellas están felices con las expectativas para la película, pero no pueden esperar más con ver qué sucederá entre Ariana Grande y Timothée Chalamet.

Timothée Chalamet es conocido por su increíble personalidad y buen carácter, por lo que sus fanáticas creen que posiblemente tendrá una buena relación con sus compañeros que son parte del elenco Don’t Look Up, especialmente con Ariana Grande.

Una película que está generando mucha expectativa por ver a actuar nuevamente a Ariana Grande y mejor aún junto a Timothée. Esperemos que Netflix tenga el proyecto listo en los próximos meses.

It looks like Timothée Chalamet has started/been filming #DontLookUp. He was spotted at a Stop & Shop in Westborough, MA today!



