Netflix reveló quienes serán las actrices para el remake musical de Matilda

Si bien han pasado 20 años desde que se estrenó “Matilda” y se ha convertido en uno de los clásicos infantiles más queridos. Es más, la historia que fue adaptada del libro Roald Dahl- fue llevada al teatro como un musical que ahora será llevado a Netflix con un elenco renovado.

Se anunció que Lashana Lynch como la nueva ‘señorita Miel’, pero ahora fue la misma Netflix la que confirmó quienes serán las actrices que darán vida a Matilda y Tronchatoro. Pues se trata de Alisha Weir y Emma Thompson, esta última una destacada artista con una larga carrera en el cine y en películas para toda la familia como “La nana mágica”.

