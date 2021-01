Aracely Arámbula aceptaría actuar en la serie de Luis Miguel con estas condiciones

La serie de Luis Miguel en Netflix sigue dando que hablar con solo la primera temporada. Ante ello, uno de los detalles más esperados para la segunda parte y que no se ha revelado, es el romance con Aracely Arámbula, madre de sus hijos.

Aunque la actriz en su momento no quiso que se utilice su imagen en la producción, sin embargo, esta idea podría cambiar y hasta actuar, solo si cumplen sus condiciones. ¿Cuáles son?

¿Cuáles fueron las condiciones de Aracely Arámbula para ser parte de la serie de Luis Miguel?

El abogado de la intérprete, Guillermo Pous, dio a conocer durante una entrevista, los requisitos que debería cumplir la producción de la bioserie, para que su clienta autorice el uso de su imagen.

Uno de los puntos que expuso el letrado es que la artista supervise el contenido o pueda interpretarse así misma:

“O bien que exista una negociación para el uso de su imagen, además que sea supervisada o supervisados los contenidos y la manera en que se va a contar esta historia porque, como la misma señora Arámbula lo dice, es una historia tan linda, tan bella, que no tiene desperdicio contarse tal cual fue para que no se convierta en una ficción”, indicó Pous.

“Si ella participa autorizando el uso de su imagen, será con una característica de que sea ella quien aporta la información o en conjunto con los investigadores para que lo que cuente sea no sea ficción, sea realidad”, agregó.

El representante legal agregó que Aracely permitiría el uso de su imagen si da vida así misma en la producción televisiva: “E incluso está la tentativa de que fuera ella misma quien se interprete en el papel de ‘Aracely Arámbula’ en esta serie biográfica”.

Respecto a las opciones legales que tiene ‘La Chule’ en el caso de que la productora no acepte sus condiciones y la actriz no quede conforme con la utilización de su imagen, el litigante declaró en Ventaneando, que podría reclamar “no sólo porque esté o no conforme, simplemente porque ella sea retratada, utilizada, a través de un personaje en la serie. El uso de la imagen no implica la mención del nombre real, basta con que sea identificable”.

“Nombre, actitudes, reacciones, temperamentos, vivencias, etapas, anécdotas. Toda la estructura visual gráfica que permita identificar a esa persona o a un personaje implica un uso de imagen. Entonces, se puede reclamar, se puede cuantificar económicamente. Independientemente de lo que narren en esta serie, sea verdad o sea falso, sea bonito o sea feo”, continuó el litigante y representante de Aracely.