Ariana Grande estrena nuevo documental en Netflix: “Excuse me, i love you”

A tan solo un día de conocerse la noticia del compromiso de Ariana Grande con Dalton Gómez, el gigante del streaming Netflix estrenó el nuevo documental basado en la última gira musical de la cantante, The Sweetener World Tour.

Este lunes 21 de diciembre, la artista lanzó el material audiovisual que muestra las experiencias vividas durante la gira que realizó en el 2019, donde visitó varias ciudades de Estados Unidos.

Ariana expresó su emoción por el lanzamiento de la noticia en las redes sociales, y es que su cuenta Instagram no ha parado de compartir material sobre el documental: “Excuse me, i love you”.

Cabe indicar que en el documental podremos ver breves apariciones de artistas de la talla de Mariah Carey. Así como se pudo ver en el trailer, donde ella recibe la llamada de su manager Scooter Braun, quien le cuenta que la artista la invitó a ser parte de su video “Oh, santa”.

“Aparentemente la solicitud vino de ella, no sé cómo sentirme ahora. Aprendí a cantar imitándola, a Beyonce y a Whitney Houston también. El hecho de que pensara en mí es conmovedor. Significa mucho para mí como artista y como fan”, comenta la artista.

Este no sería el primer documental en Netflix

“Excuse me, i love you” de Ariana Grande se une a una larga lista de documentales musicales originales que Netflix ha lanzado en los últimos años como “Gaga: five foot two” (2017), “Homecoming: a film by Beyoncé” (2019), “Shawn Mendes: In Wonder” (2020) y “Taylor Swift: miss americana” (2020), entre otros.