El emotivo mensaje que envió Kim Hyun Joong en su regreso a la tv

¡El 2021 es de Kim Hyun Joong! La primera semana de enero, el idol regresó a la televisión en Corea del Sur con una aparición en el programa Ask Me Anything.

La estrella hallyu de 36 años debutó en el 2005 como líder del grupo de kpop SS501. Solo meses después inició su carrera de actor.

Desde ese momento, hasta comienzo del 2010 fue escogido como una de las figuras asiáticas más populares a nivel local e internacional. Esto fue gracias a sus trabajos en solitario y su actuación en diferentes series como Boys Over Flowers.

Después de ser una de las estrellas más sonadas de Corea del Sur, su nombre fue perdiendo brillo, pues su expareja le realizó una demanda por agresiones físicas.

Años después, la joven llegó a un acuerdo judicial que implicó confidencialidad, retiro de cargos y el pago de una millonaria suma por parte de Kim Hyun Joong, quien anteriormente expresó haber ejercido violencia de manera ‘accidental’.

El caso fue cerrado en el 2015, pero en abril del mismo año, la joven demandó al idol por daños, pues presentó dolor psicológico durante su embarazo. También expresó que, en el pasado, la golpeó intentando provocarle un aborto involuntario.

Kim Hyun Joong realizó una contrademanda por ruptura del acuerdo de confidencialidad y difamación. Cinco años después, el 12 de noviembre de 2020 ganó el juicio en la Corte Suprema.

¿Cuál fue el mensaje de Kim Hyun Joong al regresar a la televisión?

Después de la transmisión de Ask Me Anything, Kim Hyun Joong utilizó su cuenta de Instagram para enviar palabras de su posible regreso.

“Fue mucha presión aparecer en el programa después de mucho tiempo, y estaba preocupado, pero fue bueno poder hablar sobre mis sentimientos, preocupaciones y mi situación actual.

Sobre todo, me gustaría expresar mi gratitud a los dos MC que me llevaron a rodar tranquilamente sin pánico. Fueron tan solo 15 minutos.

No pude expresar mi corazón en poco tiempo, pero quiero agradecer a las muchas personas que me dieron la oportunidad de hablar. (...)

Aquellos que me dieron fortaleza y me consolaron, aquellos que me aconsejaron, quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a todas estas personas, creo que sus palabras son la base de mi vida futura y me mantendré más brillante y cálido.

Gracias de nuevo a los espectadores que miraron a pesar de aparecer en la trasmisión después de mucho tiempo, y al personal que pidió mucha consideración hacia mí”, escribió.