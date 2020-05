‘Boys Over Flowers’ regresa a Netflix

Una de las novelas coreanas más reconocidas en el mundo es, sin duda, ‘Boys Over Flowers’ y si es una de tus favoritas te contamos que Netflix la tendrá de nuevo en su catálogo.

El 5 de enero del 2009 se estrenó ‘Boys Over Flowers’ a través de la cadena KBS2 y fue un rotundo éxito en Corea del Sur. A los pocos meses, empezó a expandirse por todo el mundo y el Perú la recibió más que bien.

¿De qué se trata ‘Boys Over Flowers’?

La historia nos narra la vida de una jovencita llamada Geun Jan Di, su familia es dueña de una tintorería muy cerca del prestigioso colegio Shinhwa.

La familia de la jovencita era muy pobre, por lo que Jan Di ayudaba a sus papás con los repartos en la tintorería.

Un día cuando ella va a entregar un uniforme lavado en el colegio Shinhwa (escuela en donde estudian los hijos de las familias más adineradas de Corea del Sur) se da con la sorpresa que un adolescente está al borde del suicidio a causa de los F4.

El grupo de los F4 lo integran los 4 jóvenes con más dinero y más influyentes del país. Toda la institución respalda a este grupo y si alguien se pone en contra de ellos, recibirá bullying hasta que se canse, se retire del colegio o intente suicidarse

Jan Di lo salva y se hace conocida en la ciudad, por lo que le dan una beca. Aquí la joven descubre y conocer a los F4.

Si no conoces el kdrama Wapa, no dudes en empezar a verla en Netflix, el regreso de 'Boys Over Flowers' se hizo el 16 de mayo.