Jossmery Toledo muestra orgullosa su antes y después en redes sociales

La modelo e influencer Jossmery Toledo dejó asombrados a sus seguidores tras publicar una fotografía de su aspecto físico antes de ser enfocarse en el deporte.

La expolicía también se unió al challenge de “Verdadero o falso” de Instagram y no dudó en responder a un usuario que le consultó si se había operado el derrier.

La modelo desmintió esa versión y afirmó que su cuerpo es el resultado de mucho entrenamiento y disciplina: “Cuando tienes mucha disciplina en lo que deseas, créeme que lo logras”, explicó.

Por otro lado, Jossmery Toledo confesó que cuando estaba en la Escuela PNP era bastante delgada, pero que su figura fue cambiando a base de deporte y buena alimentación.

“(Era) súper delgada. Acá estaba con mis promociones de la Escuela PNP. Ellas saben muy bien que yo era bien traumada en la escuela, haciendo ejercicios”, respondió.

No obstante, Toledo admitió que la única operación que ha realizado fue una rinoplastia, pero que está analizando intervenirse los senos.

Jossmery Toledo pidió que no la vinculen a Farfán

Hace unos meses Jossmery Toledo fue vinculada con el futbolista Jefferson Farfán, tan solo porque indicó que le parecía que tenía “las mejores piernas de la selección”. Ante esto, ella salió a desmentir cualquier relación y expresó su incomodidad por estos rumores.

“En realidad sí me incomoda que me molesten con alguien con el que no tengo nada, no lo conozco, entonces como que prefiero evitar ya hablar de ese tema, pero ahorita yo estoy tranquila”, señaló la modelo en el programa “En Boca de Todos”.