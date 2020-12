Jossmery Toledo se incómoda al ser relacionada con Farfán: “No lo conozco”

La expolicía Jossmery Toledo se cansó que las especulaciones de una posible relación o acercamiento de ella con el futbolista Jefferson Farfán. La joven influencer rechazó tajantemente conocer al deportista e indicó que está harta que la vinculen con él.

“En realidad sí me incomoda que me molesten con alguien con el que no tengo nada, no lo conozco, entonces como que prefiero evitar ya hablar de ese tema, pero ahorita yo estoy tranquila”, señaló la modelo en el programa “En Boca de Todos”.

Asimismo, hace unos días la modelo afirmó de manera divertida que no conocer a la ‘Foquita’. “No, por televisión, por partidos, nada más”, aclaró, desmintiendo así un romance con él.

¿Cómo nació el rumor de una relación entre Jossmery y Farfán?

Toledo habló hace unos meses con el programa ‘Amor y fuego’ para aclarar las especulaciones sobre un posible romance con el integrante de la Selección Peruana.

En esa ocasión, ya había aclarado que no lo conocía personalmente: “No, tú sabes que soy sincera y si lo conociera, lo diría. Se malinterpretó mi risa”.

Por otro lado, Jossmery Toledo no dudó en halagar el estado físico del jugador tras ser consultada sobre él, “lo estuve analizando. Para mí, Jefferson Farfán tiene buenas piernas y Advíncula tiene buen porte".

“Es distinto verlo en persona que ver en foto, es que eso me pasó con Jean que pensé que era chatito y no lo es. Yo ya cerré con los futbolistas”, indicó la expolicía, al resaltar que no conoce personalmente a Jefferson Farfán.