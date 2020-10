Jossmery Toledo revela si mantiene contacto con Jefferson Farfán

Jossmery Toledo se pronunció luego de especularse que tenía un romance o acercamiento con Jefferson Farfán tras comentar Rodrigo González que el futbolista tenía un interés hacia ella.

¿Jossmery Toledo tiene una relación con Jefferson Farfán?

La joven aceptó una transmisión en vivo con el programa 'Amor y fuego' para aclarar los rumores de un romance con el jugador de la Selección Peruana.

Ante ello, la modelo expresó que no conocía al seleccionado: “No, tú sabes que soy sincera y si no conociera, lo diría. Se malinterpretó mi risa”.

Además, Jossmery sin inconveniente halagó el rasgo físico del jugador tras ser consultada por él, “cuando me preguntó, pensé y lo estuve analizando. Para mí, Jefferson Farfán tiene buenas piernas y Advíncula tiene buen porte".

“Es distinto verlo en persona que ver en foto, es que eso me pasó con Jean que pensé que era chatito y no lo es. Yo ya cerré con los futbolistas”, indicó la expolicía, al resaltar que no conoce personalmente a Jefferson Farfán.

Mirar el vídeo de partir del 1:17:30, la declaración de la modelo:

Jossmery Toledo revela su deseo de incursionar en la política

Jossmery Toledo tras presentarse en el programa de "El Reventonazo de la Chola', confesó su deseo de incursionar en la política peruana luego de haber sido parte de la Policía Nacional.

La ex oficial durante el avance del programa sabatino compartió las cualidades que tiene para desempeñar un cargo político, el cuál, serviría para apoyar a las personas vulnerables.