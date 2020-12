Christian Meier a Sagasti: “La ilusión duró lo que dura un poema de Vallejo"

El artista Christian Meier se ha mostrado pendiente de la crisis política y social que se está viviendo por estos días en nuestro país, sobre todo, luego de la sonada juramentación de Francisco Sagasti como presidente interino de la República en reemplazo del golpista Manuel Merino.

A esto se agrega las recientes manifestaciones en diversas regiones del país por parte de trabajadores del sector agrario, generando el cierre de carreteras principales, como la Panamericana Norte, Sur y Carretera Central.

Ante esto el cantante usó su Twitter para compartir la siguiente frase: “Carreteras bloqueadas”, en alusión a una frase de uno de sus primeros éxitos musicales “carreteras mojadas”. Y en otro momento, no dudó en criticar el trabajo de Francisco Sagasti para manejar las protestas que ya han dejado un muerto en el norte.

“La ilusión duró lo que dura un poema de Vallejo, hay presidente, pero no Gobierno”, sentenció.

Christian Meier confesó que el Congreso no lo representa

El reconocido actor, en su momento salió a expresar que ni que Congreso ni Vizcarra lo representaban. Este pronunció durante la semana donde la población se levantó para manifestarse sobre el golpe de Estado que realizaron 105 congresistas y que colocó a Merino de Lama como presidente del Perú.

“Este Congreso no me representa y mucho menos lo hacía (Martín) Vizcarra. Yo alzo mi voz para que en el futuro no se permita postular a cargos públicos a hampones ni procesados. Reforma urgente y necesaria para no seguir repitiendo el mal de urna”, comentó el actor.