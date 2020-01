Carta para mi mejor amiga: "Eres mi hermana de otra sangre, la familia que escogí"

Encontrar una verdadera amiga es una de las tareas más difíciles que podrías tener, pero cuando la tienes tratas de cuidar al máximo su amistad.

Por esta y mil razones más, Citlalli Castañon, una escritora mexicana, se sintió completamente inspirada y le dedicó esta conmovedora y emotiva carta a su mejor amiga, a quien ella denomina su “hermana de otra sangre”.

Por ello, nosotros hemos querido compartir contigo una conmovedora carta dedicada a su mejor amiga "su hermana de otra sangre".

Los años siguen pasando y nosotras seguimos juntas, hemos pasado tantas cosas, tenemos tantos recuerdos, que ya puedo ver nuestra vejez, meciéndonos en las sillas mientras contamos nuestras locas anécdotas a las generaciones que tenemos sentados en el suelo riéndose de nuestra divertida juventud, también puedo ver cada una de las noches que pasamos en vela llorando porque nos rompieron el corazón.

Siempre que doy un vistazo a mi pasado, ahí estás, siempre tu carota está dentro de mi vida, en las buenas, en las malas y en las peores, eres la guerrera que siempre está ahí para mí, y de sobra sabes que yo siempre estaré para ti.

Eres el hombro en el que lloro, la almohada en la que me desahogo, eres como mi hermana, con diferente ADN, la verdad es que los amigos son la familia que podemos elegir, y tú eres mi mejor amiga, mi familia opcional, tu casa es mi segundo hogar.

Me toca a mí decirte que eres, fea, tonta, terca, que hay personas que dice lo contrario pero muy ellas, la verdad es que eres un espécimen raro, lejos de la perfección, eres tan imperfecta que ningún chico es suficiente para ti, así es como lo veo yo, no quisiera que te lastimasen, sin embargo me encanta ver tu sonrisa de tonta cuando estás enamorada. Sabes que estaré ahí cuando te rompan en mil pedacitos el corazón.

Te admiro demasiado, eres fuerte, en realidad no estás tan fea, eres bella, por dentro y por fuera, no sé cómo lo haces pero lo que quieres lo consigues, eres mi pata más fuerte en la mesa de mi vida, sabes que hay muchas personas a mi alrededor pero de todas, tú eres mi favorita, y por mucho.

Quiero agradecerte por toda la paciencia que has tenido al ser mi amiga, me has dedicado tanto tiempo que temo no haber hecho lo mismo por ti, pero sabes que siempre estaré para ti, no sé por qué pero siempre dices que tienes fe en mí y sé que no te defraudaré pues en un plato lleno de aciertos me encargo de elegir el error, pero contigo a mi lado, hasta equivocarme es divertido.

Quisiera tener el poder de obsequiarte el boleto que te lleva directo a tus sueños, pero sé sin esos boletos llegarás, y ¿sabes? Quiero estar ahí cada que logres un objetivo, y ten por seguro que estaré cuando no lo logres.

Eres de esas personas que cuando las tengo a mi lado no tengo miedo de seguir en el difícil camino de vivir, venga lo que vega, llegue quien llegue, se vaya quien se vaya, somos de esas que siempre estarán la una con la otra, para echarse porras, ayudarse, y darse tantos ofensas que las tomaremos como halagos. El destino está escrito, eres mi familia, la hermana que elegí, y la familia siempre está unida…

No cabe duda de que pasan los años y me sigo sintiendo tan cómoda con tu presencia, nadie me conoce tanto como tú y es por eso que siempre te llevaré en mi corazón.

Bienvenida a mi vida para siempre mejor amiga.

Carta para mi mejor amiga de la universidad que se convirtió en mi hermana

Una hermosa carta para mi mejor amiga que dejó de ser una extraña para convertirse en un familiar.

Dicen que las amigas son las hermanas que escogemos. Con ellas pasamos nuestros mejores y peores momentos, pero siempre estarán ahí para poner su hombro.

Hoy queremos dedicarle una carta a esa persona especial, ella que nunca nos abandonó, pero que hoy tiene que seguir su rumbo sin nosotros.

Aquí te mostramos la carta para mi mejor amiga de la universidad:

Felicidades, has ganado este prestigioso título de ser llamada “mi mejor amiga”. Desde ahora compartimos un vínculo más grande y especial, y siento que será para siempre.

Lo que más me gusta de esto es que yo no te busqué ni tú tampoco, y solo nos hablamos de la nada. No sé en qué momento te convertiste en mi mejor amiga, mi soul sister y cuando miro mi futuro, no puedo imaginarlo sin ti.

Quiero decirte que estoy feliz de haber pasado tiempo contigo y que en tan poco, te has convertido en alguien especial. Me hubiese gustado hablarte antes y pasar tiempo juntas pero por algo pasan las cosas, quizás este era nuestro momento de acercarnos y compartir risas, rajes y tristezas.

Estoy feliz por la amistad que hemos logrado, no suelo contarle mis cosas a las personas por más cercanas pero tú, has logrado que te tenga mucha confianza y eso lo valoro mucho. Gracias por todos los momentos que hemos vivido juntas.

Gracias por ser mi mejor amiga, incluso después de conocer mi alocada personalidad o mi lado más crudo al igual que yo, me quede aun así conociendo tu lado más voluble y sensible. Gracias por no juzgarme y darme tu compañía.

He descubierto que hacer cosas contigo es lo más genial; hasta cuando solo caminamos por un parque en San Isidro.

Sé que caminar conmigo puede ser toda una locura pero me gusta porque puedo ser yo misma, incluso no puedo serlo con otros amigos, tú eres, definitivamente la persona más cool con la que he salido y quizás a veces puedo ser una completa zorra pero también tú lo eres (jajaja) así como mi compañera de crímenes (jajaja)

Es probable que cuando tengamos 80 años de edad, nos sentaremos en nuestro sofá y recordaremos todas las tonterías que hemos hecho.

Quiero que sepas que en mí vas a encontrar a una amiga que te apoyará en todo, hasta para hacer maldades (jajaja), una amiga que te dirá las cosas a la cara, la que te defenderá y pateará a cualquier idiota que se acerque a molestar o te haga daño, la que no te juzga, la que se reirá cuando pasen cosas graciosas, la que llorará si algo no anda bien y la que será tu apoyo por si las cosas no salen como lo esperabas.

En mí vas a encontrar una amiga leal, la que te hará reír y te acompañará por más lejos que estés. Una vez lo dijimos, esto es el comienzo de una buena amistad y estoy feliz por eso.

Nunca olvides que no hay nadie mejor que tú y que nadie te haga sentir menos de lo que eres porque eres hermosa, por dentro y por fuera.

Tienes un alma bonita y una luz tímida pero que brilla. Yo sé que este viaje te va a cambiar la vida, va haber un “antes” y un “después” de esta experiencia, así que disfrútala. Encuentra tu propia personalidad, conócete a ti misma y sé la persona que quieres ser. Quiérete y abrázate mucho, valora la mujer extraordinaria que eres.

Tú lo puedes todo, si te lo propones; como te digo siempre: “la personalidad lo es todo, con eso conquistas el mundo”, sé la mejor versión de ti misma y verás lo que puedes lograr.

Esta demás decir que te voy a extrañar un montón pero nos vamos a comunicar todo el tiempo, por estas cosas valoro mucho el internet, acercan a las personas de lejos.

Ojalá pueda ir a visitarte e ir a las playas para tomarnos muchas fotos (jajaja) sobre todo para disfrutar de nuestra compañía porque cada vez que nos juntamos nos reímos hasta que nos duela la panza o hasta que alguien voltee a vernos por lo escandalosas que somos.

Gracias por ser como eres conmigo, te quiero muchísimo y que tengas un feliz viaje.

Diosito te va a proteger a donde vayas, solo hay que ser agradecidos y le agradezco por tenerte.

Quiero desearte que te vaya muy bien en esta nueva etapa de tu vida, quizás te cueste un poco acostumbrarte al sitio donde vivirás, pero quiero que seas muy feliz y que te conviertas en ese profesional que tanto deseas, sé que lo lograras rápidamente porque eres una de los mejores en tu carrera, así que suerte y mucho éxito, te adoro muchísimo.

Gracias un millón de veces por ser mi persona favorita.

Te quiero por siempre.

¿Te gustó la "carta para mi mejor amiga"? No cabe duda que la amistad es uno de los mejores sentimientos que existe en la vida.