Terminar una relación dure el tiempo que dure en mucho de los casos es doloroso, pero este dolor crece más cuando te sientes traicionada por una amiga, esa que te prometió acompañarte en todos tus momentos, sobre todos en los peores.

Por más que querrámos, un corazón roto no sana de la noche a la mañana, es un proceso en el que se debe ser paciente y sobre todo firme y fuerte. Debes entender que la persona que amabas ya no estará más en tu vida y enterarte que es tu amiga quién llenará tu espacio es complicado.

Entendemos que este momento es de mucha tensión, pero aquí lo importante es que exteriorices ese dolor y saques toda la amargura que sientes por este momento. A continuación te presentamos algunas frases que puedes decirle a esta amiga. No para que se lo digas o para que se lo mandes por un chat, sino par ayudarte a reflexionar y darte cuenta lo valiosa que eres y que la vida continúa.

Frases para dedicarle a tu amiga que ahora está con tu ex

1. Hola, ¿te acuerdas de mí? Antes me decías mejor amiga.

2. Lo más triste de una traición, es que nunca viene de tu enemigo.

3. Mírala y, pensar que esa era mi amiga, cómo cambió.

4. Solíamos ser muy amigas, ¿recuerdas?

5. Cada dolor te hace más fuerte, cada traición más inteligente.

6. No hay traición que duela más, que la que viene de alguien que confiabas mucho.

7. No le temo al enemigo que me ataca, sino a la amiga que me falla.

8. Mi amiga me traicionó y ahora no sé qué hacer con mi corazón.

9. El tiempo no te hace perder amigas, te hace entender las que eran de verdad.

10. De las amigas falsas, yo solo quiero una cosa: distancia. (Con información de Soy Carmín)