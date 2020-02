“A veces no sé lidiar contigo, pero sé que no quiero vivir sin ti”

A pesar de todos los malos momentos que se pueda vivir con la pareja y se tenga ganas de huir, al reflexionar sobre los sentimientos encontrados y cómo fluye la relación se llega a la conclusión que el mejor lugar en que uno puede estar es al lado de esa persona que amas.

Este es el mensaje de la escritora Laura He, quien compartió por medio de una carta el miedo y pérdida de control que se tiene en una relación larga. Wapa, recuerda tener un pañuelo cerca, ya que estamos seguras que llorarás a mares.

“Sería una hipocresía decir que eres perfecto todo el tiempo, sería deshonesto de mi parte describir tus virtudes sin mencionar también tus defectos, sería una mentira no decir que a veces no te soporto, ni tengo la paciencia para lidiar con tus desaciertos.

Sí, es verdad que algunas veces me desespero, que con mucha frecuencia quisiera huir lejos de ti, de tu mal humor, de tu desorden, de nuestras diferencias que a veces me hacen creer que somos polos opuestos, pero también es cierto que aunque por algunos momentos pienso que no somos un complemento, al sentirte lejos te extraño, al sentirte lejos recuerdo lo mucho que te amo, y al recordar tus besos, recuerdo que ganan más tus virtudes que tus defectos.

Sé muy bien que lo mismo te pasa a ti, que a veces mis hormonas son peligrosas,sobretodo cuando te acercas a mí, pero a pesar de todo permaneces a mi lado, me amas tanto que te quedas aunque tienes ganas de huir.

Me conozco bien y reconozco que a veces no controlo mis cambios de humor, que no soy expresiva al demostrar mi amor, que frecuentemente desconfío de mis capacidades, que muy constantemente tengo miedo y pierdo el control.

Sin embargo, tengo la certeza de que siempre estás tú, soportando mi locura, mi inseguridad, y en los mejores momentos, mis besos agresivos que te besan sin control.

Creo que a final de cuentas, de esto se trata el amor, de poder lidiar con nuestros demonios, de aceptarnos tal cual somos sin cambiarnos, pero al mismo tiempo esforzándonos por ser mejor para uno mismo, de ser mejor para los dos.

Contigo he comprobado lo que es el verdadero amor, querernos tal cual somos y sin explicación,

Es verdad que al estar juntos a veces perdemos la cordura, peleamos sin razón, pero no hay verdad más grande que al estar lejos nos necesitamos, nos extrañamos, al estar lejos descubrimos que…Juntos todo es mejor”.