Se revive carta del niño que se suicidó como regalo del Día de la Madre [FOTOS]

Días previos al Día de la Madre, una noticia consternó al mundo entero en el 2017. Se trata de un pequeño de 11 años, que decidió quitarse la vida para que su mamá 'fuera feliz'. Una carta escrita por el menor, momentos antes de su fatal decisión, circuló en aquel tiempo por toda la red de Facebook.

El niño decidió quitarse la vida un 10 de mayo de 2017 dejando una carta que a su mamá, en esta mencionaba que tomaba esta decisión para que ella fuera feliz, por esto lo hacía como regalo del Día de la Madre.

Carta del niño que se quitó la vida

“En este día de las madres, sólo quiero que te sientas la mujer más feliz del mundo. Además, tu me decías a diario que tu felicidad se fue cuando yo nací. Pues fui la causa de que mi papá se marchara de la casa”, escribió el pequeño.

Al parecer, el menor sufría de depresión por los comentarios crudos que realizaba la madre. “Hoy quiero remediar las cosas y que hagas de cuenta que nunca nací. Me dijiste que nunca me mirarías con amor, pero yo siempre te admiré y te vi como la mejor de las madres”, se lee en l la carta.

“Espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces. Creo que el mejor regalo que te pueda dar en este día es que yo me quite la vida. Pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido. Pues hoy quiero hacerte la mujer más feliz del mundo. Te quiero mucho mami, Feliz día de las Madres”, concluyó el niño.

La reacción de la madre

En aquel entonces, el Diario de Nueva York, reportó que la madre encontró a su hijo colgado de una viga y decidió huir de su casa, ni siquiera cerró la puerta. La mujer habría tenido temor de que la responsabilicen por el suicidio de su hijo. Sucedió en México.

Te recomendamos ver el siguiente vídeo

¿Qué es la depresión?

La depresión mayor es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por una alteración en el estado de ánimo, y puede llegar a devenir crónica o recurrente y, consecuentemente, aumentar la dificultad en la capacidad para afrontar la vida cotidiana, ya sea en el trabajo o en la escuela. Las características que definen a las personas que padecen este trastorno pueden ser:

-Tristeza

-Pérdida de interés y/o placer

-Sentimientos de culpa

-Falta de autoestima

-Trastornos del sueño y/o del apetito

-Sensación de cansancio

-Falta de concentración

-Estado de ánimo deprimido

-Poca energía o fatiga

-Dificultad en la toma de decisiones

-Sentimientos de desesperanza y en algunas ocasiones pensamientos sobre el suicidio

¿Qué hacer si mi hijo atraviesa por una depresión?

Si tu hijo presenta actitudes depresivas, es importante que encuentres tiempo para hablar con él, sobre sus sentimientos y sobre las cosas que suceden a su alrededor y que le puedan ocasionar ese estado de ánimo. Es importante que se sienta escuchado.

Es recomendable que puedas acudir a un psicólogo e informar sobre la situación de tu hijo. Él determinará cuál es el tratamiento ideal para el niño.