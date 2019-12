"La persona que más amé fue la que más me lastimó": Carta para dejar ese mal amor

En nuestra vida han pasado diversos amores, esos con los cuáles nos sentíamos seguras y otros que nos causaban confusión. Sientes que amaste intensamente a una persona pero por una extraña razón fue la persona qué peor te trató. “La persona que más amé fue la que más me lastimó” carta al hombre inestable en mi vida.

"Dime de que me sirvió quererte así, poner toda mi confianza, mi esperanza en ti, dime de que me sirvió construir tantos sueños, si al final los ibas a destruir. Todos me decían que no éramos compatibles, pero había algo en ti que me hacía enloquecer, en el fondo yo sabía que tú no eras para mí, pero me negaba a creerlo, me cegué ante la realidad que te pintaba como alguien que me haría sufrir.

Me aferré a la idea de que me querías tanto como yo a ti, y puede ser que realmente me amaras pero tus arrebatos, tus impulsos y esa forma tan cruel de tratarme hacían que me alejara cada día más de ti.

Sí, es verdad que yo dejé que pasar muchas cosas y lloraba mucho por ti creyendo que ibas a mejorar, pero no te equivoques así como pude esperar tanto por ti, también se coger mis cosas e ir a buscar mi felicidad lejos de ti.

Ya llegará el tiempo en que la vida te haga comprender que no hay karma que no se pague, pues estoy segura que llegará el momento en que te toque perder y no es que te desee el más, pero ya sentirás todo lo que yo pude sentir.

Qué irónico me resulta quererte así, haberte entregado mis mejores besos y mis mejores momentos y que me hayas llevado al cielo para luego de una sola palabra hacerme cavar mi tumba y regresar a la realidad, que eres así y nunca cambiarás.

Es injusto que esto me haya tocado a mí, y no me victimizo, pero es confuso que hayas sido la persona que más he amado y que más me haya amado y al mismo tiempo es la que más me ha hecho sufrir."

Sin embargo, seré fuerte, prometo no dejar de sonreír, y no hacer pagar tus culpas a otra persona que nada tiene que ver, porque sé que me volveré a enamorar y volveré a encontrar felicidad y esta vez será una estable porque tengo la conciencia tranquila con la confianza de que lo mejor está por venir.

Sin duda, es una situación que en algún momento hemos pasado, por eso te dejamos unos consejos para terminar con esa relación tóxica.

1. El autoestima debe de estar por sobre todas las cosas, incluso sobre tu relación.

2. Debes de tener confianza en ti misma, y darte cuenta lo mucho que vales.

3. Analiza si estás en una relación de dependencia emocional.

4. Recuerda que no estás solo. A tu alrededor hay personas que te aman y te estiman.

5. No temas en terminar una relación, ya que siempre habrá alguien mejor detrás de esa personas tóxica.

6. Siempre debes de tener pensamiento positivos hacia tu persona.