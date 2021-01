Mario Hart revela sus celos por besos de Korina Rivadeneira con actor en 'Princesas'

Mario Hart se pronunció sobre la carrera de actuación de Korina Rivadeneira, madre de su pequeña Lara, en la producción nacional 'Princesas'.

Ante ello, el piloto sorprendió con su reacción cuando le mostraron en vivo, una escena de besos de su esposa con Juan Ignacio Di Marco.

El empresario se presentó en 'En boca de todos' sin imaginar que lo pondrían en aprietos. Sin embargo, el joven decidió sincerarse sobre su romance con Korina.

Entre las preguntas que le hicieron al deportista, la modelo le preguntó si se sentía incómodo al verla cariñosa en la ficción con su compañero de reparto.

"La verdad es que hasta ahora en lo que va de la telenovela, solo vi una escenita de beso. Solo un piquito", comentó Hart, agregando que se siente contento porque retomó su papel como actriz.

A su vez, el primerizo papá confesó que prefiere no ver el melodrama cuando se trasmite escenas de besos. "No voy a ver más esa novela, ya no gusta esa novela. (Me molesta) un poquito".

Por su parte, Korina reveló que Mario es “mucho más de lo que esperé”. Además, la actriz venezolana resaltó las cualidades de Hart como pareja y papá.

¿Quién es Korina Rivadeneira?

Korina llegó al Perú hace aproximadamente 10 años, empezó como modelo de diferentes programas concurso, luego ingresar a los reality. Además, la joven ha sido parte de diferentes producciones nacionales como series y películas.