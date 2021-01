Valeria Piazza habló sobre ampay de 'Choca'

La exreina de belleza Valeria Piazza se pronunció sobre el incidente que protagonizó su compañero de conducción, Jaime ‘Choca’ Mandros, quien fue asistió a una discoteca en Punta Hermosa, tomando con un grupo de amigos a pesar de estar prohibidas las reuniones debido a la pandemia del coronavirus.

Como se recuerda, días antes del ampay, Valeria reveló en una entrevista que ella había sido población de riesgo por la COVID-19 por una enfermedad que sufre, no obstante, la modelo aclaró algunos puntos.

Primero se refirió sobre su compañero, Jaime ‘Choca’ Mandros: “Si fue un error (salir a tomar con amigos), él ofreció las disculpas, hay que reconocer que reconoce su error”.

Luego, la modelo e influencer indicó que no pertenece a las personas vulnerables debido que cambio su tratamiento para que sus defensas estén estables y fuertes, y así poder regresar a trabajar al canal.

“Para yo poder regresar al canal tenía que dejar de ser una persona vulnerable, hoy en día no soy una persona vulnerable (...) Yo no sé qué pasaría si me da el virus, cada cuerpo es diferente”, indicó.

‘Choca’ Mandros y Karen Dejo son ampayados en fiesta a pesar de la pandemia

Como se recuerda, el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ sacó un video donde se veía a tres personajes de la farándula peruana dentro de un evento clandestino sin tomar en cuenta ninguna norma por la pandemia del COVID-19. Recordemos que hace unas semanas la Ministra de Salud anunció que ya se había registrado el primer caso de la nueva variante del virus, confirmando la segunda ola.

En las imágenes se podía ver a Karen Dejo, ‘Choca’ Mandros, el ‘Zorro’ Zupe y Peter Fajardo bailando y bebiendo licor.

“¿Acaso en estos lugares aglomerados del sur los tienen de inmunes a la COVID-19? Los contagios por este virus han aumentado, pero ellos quieren pasarla bien”, se escuchó la voz en off del video.