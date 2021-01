Samahara Lobatón reveló que no dejará que Xianna vea TV

Samahara Lobatón Klug se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y, ahora que se ha convertido en mamá, se mantiene irreverente. Es más, protege mucho a su bebé por esa razón prefiere no mostrar el rostro de su pequeña Xianna, pese a que sus seguidores le piden que la presente.

“Es una bebé y la gente siempre tiene maldad o veneno que dar, no quiero exponer a mi hija”, expresó la hija de Melissa Klug a una usuaria que le cuestionó el no dejar ver a su hija, quien acaba de cumplir tres meses de vida.

Asimismo, Samahara reveló que ha optado por no dejar ver dibujos animados o programas de televisión a su bebé.

“Cuando (yo) veo tele le llama la atención, pero ella no ve tele ni dibujos, no produce nada bueno en su cerebro. Intentaré que no lo haga hasta que tenga dos años”, explicó.

Samahara Lobatón respondió a críticas sobre el cuidado de su hija tras ser vacunada

Samahara Lobatón usó su Instagram para contar que Xianna recibió sus vacunas, en medio de su preocupación por los síntomas que acarrean las inyectables.

Ante esto, la joven madre compartió una grabación donde aprovechó en aclarar algunas críticas que recibió de cómo estaba cuidando a su hija.

"Vacunamos a Xixi, y solo quiere brazo. Así que hoy le toca el fular todo el día", manifestó la exintegrante de 'Combate', mientras se la veía cargando a su menor.

"Para todas las que me corrigieron la vez pasada, muchas gracias, pero yo sé cómo ponerla en el fular, sé sus posiciones y sé cómo debo poner sus piernas para que se eleve. Muchas gracias", agregó.