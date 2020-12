Melissa Klug se pronuncia tras agresión que denunció Samahara Lobatón contra Youna

Melissa Klug se manifestó por primera vez sobre lo ocurrido con su hija Samahara Lobatón, quién denunció a su pareja Youna de agresión.

Melissa Klug rompió su silencio sobre la agresión que sufrió Samahara Lobatón

El conductor Rodrigo González le escribió por su cuenta personal a la empresaria para conocer su posición ante lo ocurrido. Ante ello, la mamá de la influencer respondió:

"Hola Rodrigo, lamento mucho que solo hablemos de ocasiones como esta. Gracias a dios mi hija y mi nieta están descansando en casa. Como mamá y como abuela, no dudaré en apoyar a cualquiera de mis hijos", indicó.

"Los que conocen a mi familia, saben que somos unidos y como familia siempre estaremos para apoyarnos entre todos. No aceptamos la violencia en ninguna de sus manifestaciones, por eso prefiero que sea Samahara que como mayor de edad, si ella lo desea, que deba comentar sobre lo que preguntas", sostuvo.

"Ella sabe que siempre la apoyaré. Ella sabe también que hace mucho tiempo respeto sus decisiones. Y que siempre le he aconsejado sobre la responsabilidad que eso significa", agregó.

"En esta oportunidad no soy la protagonista. Seguiremos con nuestros planes de fin de año. Te deseo lo mejor a ti y tu programa para este 2021", finalizó.

Melissa Klug en Instagram también se pronunció

Por su parte, Melissa dejó un reflexivo mensaje en su plataforma digital.

Foto: Historia Instagram Melissa Klug

Samahara Lobatón y Youna fueron puestos en libertad

Samahara Lobatón y su pareja Youna ya está libre. Ambos estuvieron detenidos por más de 10 horas en la comisaría. Tras asistir a la Fiscalía del Callao, la pareja quedó en libertad.

Abel Lobaton se pronuncia tras agresión fisica a Samahara Lobatón

Abel Lobatón se pronunció sobre la agresión que sufrió su hija Samahara Lobatón. El exfutbolista intentó no dar mayores detalles a la prensa, sin embargo, señaló que se trata de una "pelea de pareja".

"Ya lo solucionarán como personas adultas que son. (Sobre la denuncia de violencia contra Samahara) Yo no puedo hablar de eso, ni de cosas que no he visto", indicó Abel, quien resaltó que Melissa Klug se encuentra cuidando a su nieta de dos meses.