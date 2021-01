Greysi Ortega trabaja junto a su hermana Milena Zárate en su spa

¡Amor de hermanas! En el mes de noviembre del 2020, la modelo Milena Zárate asombró a sus seguidoras y seguidores al inaugurar su negocio: un spa.

Recordemos que, en esas fechas, hicieron un reportaje sobre el local de Milena, y ella aquí habló de la buena relación que ahora tiene con su hermana menor Greysi Ortega.

Es así que la joven reapareció trabajando en el salón que inauguró su hermana. El encargado de revelar las imágenes fue el periodista de espectáculos Rodrígo González ‘Peluchín’.

“Tiene que llegar un momento de tranquilidad, de paz y las personas merecen segundas oportunidades. Greysi ya tiene como la quinta. Ósea, ya fue pues. si vamos a vivir siempre de enemistas, somos familia. Tenemos una unión que va a ser por siempre, tenemos sobrinos. Lo que tiene que haber en la familia es paz”, expresó Milena Zárate

Milena Zárate lucha contra una extraña enfermedad hace 9 años

Hace solo unos meses, la modelo colombiana reveló que había vuelto a recaer en la extraña enfermedad que la aqueja hace casi 10 años. Un insólito mal que hace que su cuerpo se empiece a hinchar:

“Yo me empiezo a hinchar, mi cara se empieza a inflamar, mis pómulos, es como si me hubiera inyectado algo y se empiezan a inflamar. La parte de la garganta se hincha y es como si alguien me está ahorcando. ¿Por qué no encuentro una respuesta, no encuentro un buen doctor? Me parece increíble”, reveló en ese entonces en el programa ‘Modo Espectáculos'.