Jhon Kelvin defiende a Armonía 10: "Los músicos necesitamos trabajar"

Jhon Kelvin se pronunció indignado por la cancelación del concierto presencial de Armonía 10, quienes cancelaron el evento por no recibir el permiso de la Municipalidad de Comas.

El intérprete de cumbia defendió a la agrupación de cumbia por la crisis económica que vive el país y los músicos necesitan trabajar.

A su vez, el cantante resaltó que la orquesta iba a cumplir con las medidas de bioseguridad establecido por el Gobierno ante la coronavirus.

“Los músicos necesitamos trabajar. Hay una ley que permite la apertura de cines, teatros, restobares, donde se puede cantar respetando el aforo”, comentó John Kelvin a el diario Trome.

“No entiendo. Tengo entendido que ya habían vendido como 600 entradas”, agregó el peruano, evidenciando su disconformidad con la situación.

¿Qué dijo Armonía 10 sobre la negación del alcalde de Comas?

Por su parte, Walter Lozanda, líder de la agrupación Armonía 10, se pronunció al respecto.

“El alcalde dijo que no estaba de acuerdo con esa actividad sin haber leído (las normas), es uno más de los que ignoran las cosas. Si leen las 38 páginas de normas dadas por el Gobierno, se darán cuenta que cualquiera no hace un espectáculo porque genera mucho gasto. Hay que contratar ingenieros, técnicos y arquitectos para que vean la infraestructura y se respete el distanciamiento social”, acotó.

"Si dicen que no, no va. El dueño del local campestre hizo todos los protocolos basado en lo que lanzó el Ministerio de Cultura. Seré respetuoso de lo que digan, tenemos una trayectoria de 49 años y no estamos para pasar por encima de la ley”, acotó el artista, quien confesó que ha llorado de angustia ante esta situación.