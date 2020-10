John Kelvin solicita que autoricen conciertos a pesar del Covid-19

El cantante de cumbia John Kelvin le solicitó a las autoridades la reactivación de los conciertos, pero con un aforo reducido.

“Deben ponerse en nuestros zapatos, los ingresos ya no son como antes y hay gastos. Antes de la pandemia invertí mucho en mi último disco como solista y mira lo que pasó. Ojalá analicen la apertura de los eventos con un aforo reducido, pero cómo va la cosa lo dudo mucho. El gobierno no ha dado dinero para las empresas musicales, se han olvidado de nosotros”, expresó el cantante a ‘Trome’.

John Kelvin también mencionó que por el momento está viviendo de sus ahorros.

“Ya se acabaron los ahorros y las regalías. Los bancos no esperan, para ellos no hay pandemia y estamos fregados. Espero que pronto salgamos de esto y se acomoden las cosas. Somos miles de artistas los afectados.”, expresó al medio mencionado.

John Kelvin narró la travesía que pasó durante su estadía en Italia

A través de sus redes sociales, John Kelvin habló sobre las estaciones del tren en el país en la peor etapa de la covid-19 en Europa.

“Acá son las 8 de la noche, el estacionamiento vacío, las calles vacías, poco movimiento, estoy buscando algo que comer, llevo caminando cerca de una hora y media más o menos y no encuentro nada abierto”, explicó.

El momento más complicado fue cuando fue en busca de comida, pero no la encontró:

“Hay poco tránsito, no hay vehículos, todo está cerrado, no encuentras absolutamente nada para poder comer y la policía te puede intervenir en cualquier momento, te pide tus documentos y te puede indicar que vayas a casa”, indicó algo preocupado.

“Ya no sé por dónde más caminar, preguntar, he estado buscando. He caminado no sé cuántas cuadras”, contó en aquella ocasión el cantante de cumbia.