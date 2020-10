Samahara Lobatón posa en topless a horas de dar a luz

¡Cuenta regresiva! La hija ‘del medio’ de Melissa Klug, Samahara Lobatón no dudó en compartir una foto en su cuenta de Instagram, en donde luce su cuerpo a pocas horas de dar a luz a su hijita.

¿Cómo posó Samahara Lobatón?

La influencer Samahara Lobatón posó en topless tomándose una selfie y mostrando lo avanzada que está ya su pancita. La exchica reality también escribió en su publicación un emoji de reloj, que nos da a entender la pronta llegada de la pequeña Xianna.

Echa un vistazo a la foto que compartió Samahara Lobatón en sus redes sociales:

El mensaje de amor de Samahara Lobatón para su primera hija

La jovencita le escribió un lindo mensaje a su pequeña antes de conocer su rostro. Y es que ya no falta casi nada para que ‘Sam’ pueda conocer a la menor.

“Xianna, eres el amor más bonito y perfecto que tengo es inexplicable lo que siento por ti, cada patadita de amor que me das me llenan el alma de una forma inexplicable, estoy enamorada y aún no nos hemos visto cara a cara”, indicó.

¿Qué le dijo Melissa Klug a Youna, la pareja de Samahara Lobatón?

Hace solo unas semanas, Melissa Klug asistió al baby shower de su hija, tras pasar por algunas discrepancias desde el año pasado. En una última entrevista, Melissa Klug también habló sobre la relación con su yerno.

“Lo vi muy poco porque yo llegué para compartir con ella un momento bonito. Estaban mis hijos. Fuimos como a las 2 de la tarde, lo vi poco y no pude hablar con él”, expresó Melissa cuando le consultaron sobre Jouna.

Klug también destacó que tanto su hija, como el padre de su futura nieta aprenderán sobre responsabilidad.

“Tienen que trabajar para darle las comodidades a su hija, ya no tienen que pensar en ellos. Consejos, se los puedo dar a mi hija, él ya tiene bien metido que tiene que trabajar para sacar adelante a su hija”, añadió.