Lourdes Sacín revela que Andy V la amenazó con 'echarle ácido y matarla'

La periodista Lourdes Sacín acaba de confirmar que no retomará más su relación con Andy V, después de haberle puesto una demanda por violencia física y psicológica.

A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora indicó que el exchico reality la amenazó con echarle ácido al rostro, a la vez, expresó que no cuenta con las medidas de protección.

“Denuncié pq amenazaba con matarme y echarme ácido, pero como llamé a la PNP y no pudo hacerlo, no tengo ninguna medida de alejamiento. @Rosario_Sasieta (ministra de la Mujer) me han maltratado 6 años física y psicológicamente tengo pruebas, pero deben matarme para que la justicia me haga caso”, expresó Lourdes.

Tras esta publicación, uno de los usuarios le consultó si regresaría con Andy V, pues en años anteriores ella ya había denunciado, pero que siempre retomaba su relación. A los minutos, la periodista resaltó que jamás volvería con esa persona.

“Eso no va pasar jamás. Mi hijo no puede crecer junto a él. Quiero que tenga valores y educación. Entiendo tus dudas, pero hace tiempo que no siento nada por él sólo rechazo”, expresó.

Lourdes Sacín denunció a Magaly Medina

¡Indignadísima! Me acabo de enterar que cierta conductora (Magaly Medina) en su momento pagó a través de su producción... Publicado por Lourdes Sacin Rey de Castro en Miércoles, 5 de agosto de 2020

La periodista Lourdes Sacín también reveló en sus redes sociales que la conductora de televisión Magaly Medina le habría pagado a Richard Swing por hacerle daño.

"¡Indignadísima! Me acabo de enterar que cierta conductora (Magaly Medina) en su momento pagó a través de su producción 10 mil dólares a Richard Swing para que me hagan un daño irreparable. Lo leía y no lo creía. En el periodismo señora NO se Paga una denuncia. Si quiere pagar artistas, influencers págueles, pero las denuncias NO se pagan”.

“Si hubiera ido a la Universidad quizás hubiera tenido un poco más de ética porque ningún periodista serio pagaría por una denuncia. Un tema así no se paga, se investiga y se busca a ambas partes. Pensé que era una cantinflada más de ese sujeto, pero recibí pruebas de los pagos realizados y los recibos. Si no entienden, ya después se los explico con los documentos en la mano”, escribió bastante molesta Sacín.