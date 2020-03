John Kelvin narra su calvario en Italia “No hay absolutamente nada” [VIDEO]

Antes de dirigirse a Japón, el cantante de cumbia John Kelvin reveló algunos videos en Instagram en donde se puede ver la situación real del país europeo.

En sus redes sociales, el artista publicó fotos de las estaciones del tren y narró que diferentes negocios han tenido que cerrar para acatar las medidas que ha tomado el estado por la pandemia del coronavirus:

“Acá son las 8 de la noche, el estacionamiento vacío, las calles vacías, poco movimiento, estoy buscando algo que comer, llevo caminando cerca de una hora y media más o menos y no encuentro nada abierto”, explica.

‘El Vía Crucis’ de John Kelvin fue cuando fue en busca de algo de alimento, pero no lo llegó a encontrar:

“Hay poco tránsito, no hay vehículos, todo está cerrado, no encuentras absolutamente nada para poder comer y la policía te puede intervenir en cualquier momento, te pide tus documentos y te puede indicar que vayas a casa”, explicó algo preocupado.

“Ya no sé por dónde más caminar, preguntar, he estado buscando. He caminado no sé cuántas cuadras”.

Después de algunos minutos, el artista sí llegó a encontrar algo de comida en un supermercado en la ciudad de Fidenza.

Después de terminar con su trabajo en Italia, el artista se dirigirá a Japón para continuar con sus labores.