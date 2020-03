Leonard León molesto con el Minsa por retrasos en prueba de Coronavirus

¡Molesto! El cantante de cumbia Leonard León estuvo hace unos días en Italia y, a pesar de la cuarenta, regresó al Perú. La mala noticia es que el artista arribó al aeropuerto Jorge Chávez con dos síntomas del coronavirus.

Tras verse en esa situación, el vocalista se puso en cuarentena y se sometió a la prueba del COVID que realiza el MINSA (Ministerio de Salud).

Tras pasar por esta prueba, Leonard León utilizó su cuenta de Instagram para exigirle al Ministerio que se está demorando mucho en los resultados de la prueba de la enfermedad.

“MINSA, tantas demoras en darnos los resultados? Nos dijeron que estaban en un máximo de 24 horas desde el viernes 13 de marzo a las 11:45 p-m. Que nos tomaron las muestras”, escribió el cantante en sus redes sociales.

Echa un vistazo a la publicación:

Pareja de Leonard León pidió ayuda al Ministerio de Salud

La actual pareja de Leonard León, Olenka Cuba pidió ayuda al Ministerio de Salud por la salud de su pequeña hija.

"Lo único que yo le pido al Ministerio de Salud es que nos ayude porque yo no lo puedo meter a mi casa, tengo una niña muy bebita. Ahorita no sé cómo voy a hacer, estamos pensando en meterlo a un hotel, aislarlo, porque por mi hijita no puedo meterlo a mi casa”, indicó la mujer en sus redes.