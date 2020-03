Gerardo Zamora es denunciado por acoso sexual por más de 10 mujeres

¡Son más de 10! El actor peruano Gerardo Zamora, conocido por su papel protagónico en la telenovela ‘Qué Buena Raza’ acaba de ser denunciado en las redes sociales por más de 10 mujeres, quienes mencionan haber sido acosadas.

La demanda fue realizada por una usuaria en Facebook quien mencionó que el actor no dejaba de escribirle e invitarla a su hogar. Cabe mencionar que si la mujer se negaba, él reaccionaba de manera agresiva.

La denuncia se compartió en redes y la víctima fue apoyada por distintos usuarios, quienes a raíz de esta demanda, se animaron a narrar sus testimonios en contra del artista.

Hasta ahora, ya son más de 10 testimonios de personas que mencionan haber sido acosadas por Gerardo Zamora.

"Ahora son más de 10 testimonios, juzguen ustedes mismos, los testimonios de gente que no tiene nada en común entre ellas más que haber sido víctimas del actor Gerardo Zamora", mencionó la mujer que denunció.

Otra de las víctimas indicó que el intérprete se obsesiona con las denunciantes y llega a hostigarlas.

"Escribo sólo para advertirles que no vayan a tener algo con este tipo. Fue un error del pasado (chibola ingenua) pero siento que anda súper obsesionado porque no me enamore de él y no le rogué que regrese a mí como él dice estar acostumbrado", indica.

"El año pasado me escribió diciéndome que nos veamos y le dije que me casaría (era mentira, pero él es recontra anticuado en algunas cosas así que pensé que eso lo frenaría) y me dio un mega sermón de que soy joven y una mocosa inmadura etc. y bueno hoy me volvió a buscar hostigándome... Solo si alguna amiga les dice que lo conoció y qué es súper amable, adviértanle" se leyó en uno de los casos.