Josimar dio show en Estados Unidos a pesar de pandemia por coronavirus

El cantante de salsa Josimar acaba de realizar dos shows masivos en Estados Unidos ignorando las normas que se han dado para combatir el coronavirus. A pesar que el presidente del país Donald Trump indicó que están en emergencia nacional, el artista hizo sus dos conciertos.

Horas antes de sus presentaciones, Josimar se vio más que feliz por poder realizar sus eventos, a pesar de la pandemia del coronavirus.

“Mi gente, ya estamos ensayando para el concierto de mañana que vamos a dar en el “Fiesta” de New Jersey. Gracias a Dios no han cancelado ningún evento”, indicó emocionado en su cuenta de Instagram.

En los dos conciertos que hizo Josimar se reunieron cientos de peruanos que residen en Estados Unidos. Un hecho bastante preocupante ya que en EE.UU existen una alarmante cifra de contagiados de COVID-19.

Josimar expresó que se siente muy agradecido por sus shows y se mostró agradecido con sus fanáticos:

“Gracias mi Dios, Gracias New Jersey y New York, gracias totales”, expresó en sus redes sociales.

