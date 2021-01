Líder de Armonía 10 se quiebra y llora de impotencia ante ataques por concierto presencial

El líder de Armonía 10 decidió pronunciarse ante la ola de comentarios negativos en contra de la agrupación tras el anuncio de su primer concierto presencial en Comas. El intérprete se mostró indignado frente a los ataques y terminó quebrándose a raíz de la impotencia que sintió al ser tildados de "irresponsables" en medio de la segunda ola que sufre el país por el coronavirus.

Según comentó Walter Lozada, el líder de la agrupación Armonía 10, hoy 7 de enero recién se conocerá si se podrá realizar el concierto presencial que estaba pactado para este domingo en El Remanso”, luego que Raúl Díaz, el alcalde de Comas, revelara que no se contaba con el permiso respectivo.

“Estamos esperando lo que diga el área legal y técnica de la Municipalidad de Comas. Si dicen que no, no va. El dueño del local campestre hizo todos los protocolos basado en lo que lanzó el Ministerio de Cultura. Seré respetuoso de lo que digan, tenemos una trayectoria de 49 años y no estamos para pasar por encima de la ley”, indicó para un medio local.

Además, el líder de la orquesta aseguró que toda esta tensa situación hasta le ha arrancado lágrimas de tristeza y de mucha nostalgia.

“Nunca había pasado algo así, hasta he llorado de la cólera, porque he cuidado mucho el prestigio de mi empresa para que en un día la gente te lapide. Muchos ignoran las leyes y normas. No hemos hecho las cosas porque queremos, somos muy respetuosos de la ley”, expresó.

Por otra parte, también se refirió a las declaraciones del alcalde de Comas, quien aseguró que no existe permiso alguno para realizar dicho concierto.

“El alcalde dijo que no estaba de acuerdo con esa actividad sin haber leído (las normas), es uno más de los que ignoran las cosas. Si leen las 38 páginas de normas dadas por el Gobierno, se darán cuenta que cualquiera no hace un espectáculo porque genera mucho gasto. Hay que contratar ingenieros, técnicos y arquitectos para que vean la infraestructura y se respete el distanciamiento social”