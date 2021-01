Armonía 10 anuncia su primer concierto pese al riesgo de segunda ola

El grupo de cumbia Armonía 10 acaba de anunciar que ofrecerá su primer concierto virtual en un reconocido local de Lima. Cabe mencionar que resaltaron que tendrán todas las medidas de bioseguridad para evitar los contagios de la Covid-19.

El conocido restaurante campestre ‘El Remanso’ en el distrito de Comas, será el lugar para el evento, que afirma que el ambiente solo tendrá un 40% del aforo.

¡Llegó el 1er. Concierto presencial del año con todos los protocolos de seguridad autorizados por el gobierno! 😃 Publicado por El Remanso Restaurant Campestre en Lunes, 4 de enero de 2021

“Cumpliendo todos los protocolos de seguridad autorizados por el gobierno, este domingo 10 de enero presentamos el primer concierto presencial del año 2021 con la primerísima Armonía 10 de Piura, respetando el distanciamiento social de 1,5 metros entre cada familia y con aforo reducido”, anuncia la empresa.

Se permitirá el límite de hasta 1.500 o 2000 personas, solo se acepta máximo de 6 personas por familia en cada mesa y está prohibida la venta de alcohol.

El diario La República se contactó con un representante de Armonía 10, quien reveló que los cantantes ofrecerán el show de forma presencial: “De acuerdo al ministerio, tenemos el permiso”.

Cabe resaltar que hace solo algunos días, el grupo descartó hacer eventos presenciales:

"Como no hay vacuna, Walter Lozada (director de Armonía 10) no quiere arriesgar a su personal. Si hubiera una vacuna, ahí podría ser, pero por ahora, es imposible. Hasta que esté la vacuna, no podemos hablar de presentaciones presenciales” mencionó Luis ‘El Gato’ Bazán, su animador.

Pero la semana pasada, enviaron un mensaje mediante su cuenta de Facebook:

“¡Armoniosos! ¿Cuántos quieren un concierto presencial bajo todos los protocolos de bioseguridad? El lunes les tenemos una sorpresa, ¡prepárense!”, se puede leer en la publicación de la red social.