Armonía 10 canceló su primer concierto presencial en Comas

¡A cuidarnos! El grupo de cumbia Armonía 10 anunció por todo lo alto que su primer concierto presencial en pandemia se realizaría este fin de semana en un conocido local de Comas.

Sin embargo, tras las críticas recibidas (hasta por sus fans) y la no aprobación de la Municipalidad del distrito, la agrupación decidió cancelar el show. Así lo confirmó el gerente general de la orquesta, Walter Arturo Lozada Floriano.

“Como soy gerente, es posible que le diga que ya no vamos a ir. Se lo doy en exclusiva. Voy a llamar (al empresario que los contrató) y le voy a decir que lamentablemente ya no vamos a poder ir. Tenemos un prestigio de 49 años. Armonía nunca ha estado metido en ‘dimes y diretes’ ni figuretismo ni ampays”, reveló para el diario El Popular.

“Como hermano mayor y como cabeza de esta empresa ya he tomado la decisión, he preferido no ir para seguir haciendo de esto una comidilla. A nosotros no nos gusta que nos toquen el nombre”, añadió.

Armonía 10 es uno de los mejores grupos de cumbia del Perú, tiene muchos años de trayectoria y seguidores y seguidoras en todo el país. Desafortunadamente se quedó sin conciertos presenciales (como todos los músicos en el mundo) por la pandemia del coronavirus.

Hace unos días, asombró a todos al anunciar que tendría su primer concierto presencial, pero generó cientos de críticas, pues estamos a puertas de una segunda ola.