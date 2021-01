Familia busca cama UCI para paciente de 75 años: "No dejen morir a mi papá"

Un desolador pedido hace una familia en los exteriores del hospital Edgardo Rebagliati Martins. Y es que, los parientes de Rodolfo Villanueva Jara, de 75 años, están en la búsqueda de una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El paciente COVID-19 se encuentra internado desde hace cuatro días con una grave complicación del 70% de sus pulmones debido al coronavirus.

Asimismo, la hija de Villanueva Jara asegura a RTV que su padre no ha sido llevado a otro hospital que sí cuenta con camas UCI. "Me han dicho que no existe un traslado a otros hospitales" .

"Prácticamente con sus palabras me han dicho que espere el fallecimiento de mi papá, a recién retirar su cuerpo. Me han dicho que no hay camas UCI, pero tampoco pueden hacer el traslado", denunció la familiar de la persona de tercera edad con coronavirus.

La familia del paciente con COVID-19 ha estado averiguando por sus propios medios; no obstante, necesitan el permiso de dicho hospital ubicado en Jesús María para lograr que lleven a don Villanueva. "Por favor, no dejen morir a mi papá. Estamos desesperados. Él ingresó con baja saturación, ellos sabían que iba a requerir", agregó.

Del mismo modo, la joven relató que su progenitor no presenta comorbilidades y es una persona sana. Es por ello, que pide a las autoridades sanitarias que logren salvarlo. "No quiero creer lo que dicen sobre las personas de tercera edad. Que simplemente los dejan ir. Lamentablemente, el nosocomio no ha realizado ni el trámite de traslado, mi padre necesita urgente más oxígeno", alertó.

Video de denuncia a hospital Rebagliati por paciente COVID-19

Finalmente, la Red EsSalud anunció que están llevando el caso con la familia para brindarle el apoyo y soporte respectivo sobre el mencionado paciente de 75 años.

¿Dónde hay camas UCI disponibles en Lima y Callao?

Según el reporte de la Superitendencia Nacional de Salud (SuSalud), solo hay 16 camas UCI con ventiladores mecánidos habilitados en nosocomios de Lima Metropolitana y Callao.