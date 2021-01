Grupo 5 no hará conciertos presenciales hasta tener la vacuna

El cantante Christian Yaipén reveló que no retomarán las presentaciones en vivo, pues aún no llega la vacuna al Perú. El artista resaltó que no desea exponer su salud.

“Por ahora no haremos shows presenciales porque no hay una vacuna, es peligroso exponernos. Por ello, vamos a seguir explorando y explotando los streaming con diferentes propuestas, con más mano a mano, ya sea con figuras de la cumbia o la salsa, como lo hicimos con Josimar”, declaró a Trome.

Christian Yaipén llora al recibir reconocimiento por su carrera

A finales del año 2020, el programa de La Chola Chabuca realizó un especial por Navidad, en donde estuvo el Grupo 5 como invitado. La producción le realizó la invitación a la orquesta por sus logros ante las complicaciones de este año.

"A nombre del Reventonazo y de América Televisión el 'Mejor cantante de cumbia del 2020 es el señor Christian Yaipén", mencionó Ernesto Pimentel.

Francisco Sagasti anuncia compra de 38 millones de vacunas contra coronavirus

El presidente Francisco Sagasti reveló en su mensaje a la nación que el Perú cerró el acuerdo con el laboratorio chino Sinopharma por la adquisición de 38 millones de vacunas en contra del coronavirus.

“Hemos concentrado la compra del primer lote de la esperada vacuna contra la pandemia en el marco de un acuerdo con el laboratorio Sinopharm de China para comprar 38 millones de dosis”, expresó el mandatario.