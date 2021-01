Pedro Suárez Vértiz revela que se podría hacer una película sobre su vida

El cantante peruano Pedro Suárez Vértiz reveló que muy pronto se le podrá ver en pantalla grande. Y es que su manager, Robelo Calderón ya está en conversaciones con diferentes directores para poder filmar una película sobre su vida.

Así lo confirmó en sus redes sociales, en donde expresó que hace algunos años, el director Pancho Lombardi le hizo la propuesta, pero por sus diferentes actividades como cantante, jamás se concretó.

Pedro Suárez Vértiz empezó su anuncio recordando que sigue vigente en el rango musical, a pesar que no lo haya hecho de manera ‘intencional’. También explicó que toda su vida profesional se ha regido por “la supervivencia y la necesidad de los que lo rodean”.

“Muchos piensan que estar alejado de los escenarios me ha vuelto más creativo. Yo diría más bien que la creatividad se ha unido a las ganas reprimidas por mi actual condición física, de hacer lo que sé hacer. Ya sea por la música al componer el himno de los juegos o al escribir y presentar a mi público ‘La Vida me sabe bien’, ‘Yo Pedro’, ‘Los Niños se enamoran’, ‘Ignacio y el árbol’, etc.”, expresó el intérprete.

“El proceso creativo toma no solo tiempo, sino revivir o crear todos aquellos hechos que mis fans tanto han perseguido siempre. Para eso siempre recurro a varios expertos en mi carrera y así compensar mis lagunas mentales. En ese sentido, siempre van y vienen las propuestas de hacer una película de mi vida. Hace mucho tiempo el mismo Pancho Lombardi me propuso hacerlo, pero mis constantes giras de promoción y conciertos no me lo permitían. Es más, hasta yo mismo quise escribir el guion porque me apasiona el mundo del cine. Soy un cinéfilo empedernido, pero no se pudo. En estos tiempos mi manager Robelo Calderón ya tuvo conversaciones con diferentes directores, pero aún no se ha definido nada. Pero si, me agrada la idea, así que muy pronto podría sorprenderlos”, añadió Pedrito en sus redes.