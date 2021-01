Armonía 10: Municipalidad de Comas le niega permiso para concierto 

Después que Armonía 10 anunciara por todo lo alto su primer concierto presencial en plena pandemia, la Municipalidad de Comas finalmente le negó el permiso para realizar el evento. Como se recuerda, el municipio estaba analizando la solicitud de la agrupación.

Armonía 10 tenía planeado realizar el concierto el 10 de enero en el Club Campestre El Remanso, y la convocatoria la hizo a través de las redes sociales.

Según explica el comunicado emitido por la municipalidad, no se habría cumplido los requisitos correspondientes para realizar el show.

“Esta subgerencia no puede emitir la presente autorización por carecer requisitos estipulados en el Texto único de Procedimientos Administrativos”, indica el comunicado.

Raúl Díaz Pérez, alcalde de Comas, también se refirió al respecto. A través de un video, el burgomaestre señaló que prioriza la salud de sus vecinos.

“No estamos en el momento indicado para este tipo de evento. Nosotros preferimos la salud, la vida y la integridad de nuestros vecinos. Entendemos el derecho al trabajo y la reactivación económica de un sector tan importante como son nuestros artistas. (...) pero nosotros desde acá, desde Comas, un distrito tan golpeado por la pandemia, decimos no a este tipo de espectáculos”, indicó Díaz.

¿Qué dijo Armonía 10 sobre la negación del alcalde de Comas?

Por su parte, Walter Lozanda, líder de la agrupación Armonía 10, se pronunció al respecto.

“El alcalde dijo que no estaba de acuerdo con esa actividad sin haber leído (las normas), es uno más de los que ignoran las cosas. Si leen las 38 páginas de normas dadas por el Gobierno, se darán cuenta que cualquiera no hace un espectáculo porque genera mucho gasto. Hay que contratar ingenieros, técnicos y arquitectos para que vean la infraestructura y se respete el distanciamiento social”, acotó.

Finalmente, señaló que si en efecto, la municipalidad dice que el concierto no va, ellos respetarán la decisión.

"Si dicen que no, no va. El dueño del local campestre hizo todos los protocolos basado en lo que lanzó el Ministerio de Cultura. Seré respetuoso de lo que digan, tenemos una trayectoria de 49 años y no estamos para pasar por encima de la ley”, acotó el artista, quien confesó que ha llorado de angustia ante esta situación.

"Nunca había pasado algo así, hasta he llorado de la cólera, porque he cuidado mucho el prestigio de mi empresa para que en un día la gente te lapide. Muchos ignoran las leyes y normas. No hemos hecho las cosas porque queremos, somos muy respetuosos de la ley”, concluyó.