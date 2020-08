Milena Zárate reaparece sin maquillaje y con un novedoso look gracias a este tinte

Milena Zárate ha sorprendido con un nuevo tono de cabello y un look en el que deja ver su lado más natural a través de las redes sociales.

La ex pareja de Edwin Sierra comparte en Instagram las constantes rutinas de ejercicios que realiza y en una de sus últimas postales lució su outfit predilecto para estos días en casa sin una gota de maquillaje.

La cantante colombiana utilizó un conjunto deportivo gris y unas zapatillas blancas para marcar su propio estilo de chica fitness. No obstante, lo que más resaltó fue su cabellera teñida de un rojizo vino que le dieron un upgrade y su look no makeup.

Si bien anteriormente la colombiana había teñido su cabello con un tono miel, esta vez hizo lo propio con un tinte rojo tal como muchas famosas y celebs lo han realizado desde que comenzó la cuarentena.

De otro lado, Milena Zárate, quien nos tenía acostumbrados a verla con un maquillaje bien elaborado para sus presentaciones en televisión, luce su rostro sin maquillaje y nos demuestra que la belleza no tiene edad.

Y es que la también empresaria, quien se alejó de los reflectores y de los medios públicos, no teme mostrarse en su versión más natural con outfits deportivos pues ello nos revela que una de las claves para ello será el deporte.