¿Rubia o morocha? Karina Rivera le da un giro a su imagen con sorprendente cambio de look

Karina Rivera respira un nuevo aire a una semana del estreno de su programa “La ruta del amor” en Latina. La ex presentadora infantil nos demuestra con este renovado look que no le tiene miedo a los cambios.

En Instagram la ex pareja de Fernando Fundichelli sorprendió con un nuevo color de cabello y un peculiar flequillo recto que renueva por completo su imagen anterior.

Durante años hemos visto a Karina Rivera llevar su clásico tinte rubio y hasta ahora no se había atrevido a cambiar el tono de su pelo o muchos menos a realizarse un flequillo. Sin embargo, al parecer, ante algunos cambios en su vida también quiso cambiar su look.

Lo cierto es que la conductora de televisión acompañó la imagen junto con la frase “¿Rubia o morocha? Se viene algo divertido” en su cuenta de Instagram. Ello desencadenó que muchos usuarios se mostraran a favor de este nuevo estilo pelinegro.

No obstante, al día siguiente pudimos verla lucir nuevamente su cabellera rubia por lo que se trataría de una peluca oscura que la cantante se colocó y que formaría parte de una secuencia dentro del programa.

De esta forma a pesar de que todo parecía indicar que Karina Rivera quería marcar un nuevo comienzo con un cambio de look todo ello formó parte de una estrategia de intriga para conocer cuál de los dos estilos era el preferido del público. ¿Y tú wapa con cuál de los dos looks te quedas?