Tracy freundt reaparece con estos looks 'no makeup' perfectos para el invierno

Tracy Freundt se hizo conocida al participar en el programa "Habacilar" junto a otras modelos como Cati Caballero y Patty Wong en el 2004. Y si bien la exmodelo decidió alejarse de las pantallas de televisión se mantiene activa a través de sus redes sociales.

Y dentro de sus últimos looks en Instagram hemos percibido una predilección por el ‘no makeup’, una tendencia a la que muchas famosas y celebs se han apuntado desde el comienzo de la cuarentena.

Como en sus mejores tiempos Tracy Freundt nos revela que a pesar de sus 35 años conserva bien su figura y su belleza por lo que no teme mostrar su lado más natural sin maquillaje en sus redes sociales.

Y es que así como ella la mayoría de mujeres han optado por tomarse un descanso del ‘make up’ mientras permanecían en casa bajo el confinamiento. En este primer look la exmodelo optó por una combinación ideal para esta temporada: jeans y chompa de lana. Sobre todo, si optamos por diseños con estampados o geométricos que le aporten más detalles a nuestro outfit.

En un segundo outfit la comunicadora apuesta por un clásico que nunca falla: camisa a cuadros y skinny jeans. Para esta temporada de invierno podemos optar por aquellos modelos elaborados con un material afranelado.

Con estos looks Tracy Freundt nos muestra una faceta más natural, muy diferente a la que las modelos deben llevar por causa de su trabajo, en la que no duda por llevar su estilo de forma particular con estos looks invierno.