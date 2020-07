Sandra Muente debuta radical cambio de look a manos de este llamativo tinte

Sandra Muente ha tomado el 2020 como el año de arriesgarse y probar cosas nuevas. Por ello, sorprendió a todos cuando se despidió de su cabellera castaña y optó por un llamativo color de fantasía.

“Y poder ir a descubrir que siento al estar ante el sol... No tiene fin, quiero saber mas mucho más...Siempre me he preguntado si podría tener el pelo como Ariel... Bueno... Aquí está el resultado. Ahora de rojo. Porque quiero. (Sí, me lo pinté yo solita, y mi baño parecía la escena de un crimen)”, escribió Sandra Muente al pie de una selfie donde compartió con sus seguidores de Instagram el nuevo color de su cabello.

Lo cierto es que el cambio de look de la cantautora también viene acompañado de una gran noticia; este formaría parte de la apariencia del personaje que interpretará dentro de un nuevo proyecto. “Ella es Lucero. Porque por fin estamos grabando una serie linda que surgió en mi estancia en México. Y así se llama este personaje que espero que cuando estrenemos, llegue a sus corazones”, escribió Sandra Muente respecto a su tinte rojo.

Desde el debut de su nuevo tinte, hemos visto que Sandra Muente ha experimentado mucho con su cabello y la forma en que lo lleva. Por ello, en las últimas semanas la cantante ha lucido su melena en coletas, trenzas o en divertidos rulos, demostrándonos que le está sacando el máximo provecho a su nuevo color. Y tú wapa, ¿te animas a probar un radical cambio de look?