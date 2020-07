Kim Kardashian debuta cabello rojo, y no, no es una peluca [FOTOS]

Kim Kardashian no es ajena a los cambios de looks extremos, y lo sabemos porque en el pasado la socialité ha estrenado diferentes cortes, peinados y tintes para su cabello. Sin embargo, esta vez nos sorprendió con algo diferente.

Contra todo pronóstico, la dueña de la firma de cosméticos KKW decidió teñirse el cabello de rojo, y no, esta vez no se trata de una peluca como aseguró su estilista, Chris Appleton en Instagram.

"Me encanta que no era una opción esperada, todos la ven experimentando con rubio o platino, pero el rojo fue un cambio nuevo y sorprendente", dijo Chris Appleton, quien decoloró el cabello de Kim Kardashian antes de saturarlo a un rojo intenso. Eso sí, para garantizar que el tono jugara bien con la piel de la celeb, el colorista dejó a propósito una pulgada de color natural en la raíz, lo que a su vez hace que el look sea más sencillo de mantener (sobre todo ahora en tiempos de pandemia).

Para aquellas que buscan darle un poco de color a sus cabelleras con un tinte rojo, el estilista de Kim Kardashian, Chris Appleton recomienda evitar los sulfatos y demasiado calor, darle un acondicionando generoso cada cierto tiempo y buscar un esmalte o gloss para obtener ese brillo de ensueño. Pero sin duda, su mejor tip de belleza cuando se trata de teñido es, sin importa el tono, deja un poco de raíz natural para más longevidad.