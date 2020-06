Kim Kardashian sigue los pasos de Kylie y vende parte de su firma de cosméticos

Kim Kardashian es una mujer de negocios, por ello la socialité siempre está pendiente de nuevas oportunidades que la ayuden a seguir prosperando y a solidificar su imperio.

Por ello, siguiendo los pasos de Kylie Jenner, Kim Kardashian cedió parte de las acciones (20%) de su firma de cosméticos, KKW Beauty a otra gran empresa de belleza, Coty Inc. la misma a la que su hermana menor vendió parte de Kyle Cosmetics.

"La asociación con una organización establecida como Coty será fundamental para el avance de mis marcas, ya que su alcance global permite una expansión más rápida para que las personas de todo el mundo puedan experimentar nuevos lanzamientos de primera mano", anunció Kim Kardashian a través de un comunicado.

"Esta relación me permitirá concentrarme en los elementos creativos que tanto me apasionan mientras me beneficio de los increíbles recursos de Coty y lanzo mis productos en todo el mundo", continuó la esposa de Kanye West. Según Coty, se espera que la adquisición se cierre durante el verano de 2021 y también desarrollarán productos para el cuidado de la piel, uñas y cuidado personal.