Maricarmen Marín impacta con un cambio de look que la hace lucir más joven

Maricarmen Marín pocas veces apuesta por cambios de look radicales y es que durante los ocho años que lleva como parte del jurado del programa Yo Soy ha mantenido el color natural y el extenso largo de su cabellera. Sin embargo, si bien no ha cambiado estos dos elementos, esta vez le agregó un nuevo detalle a su melena.

La popular “Princesita” sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrar su nueva imagen con un flamante cerquillo que dejó encantado a más de uno. Muchos usuarios indicaron que con este look se parecía a la conocida cantante Selena Quintanilla.

¿Cómo luce Maricarmen Marín con su nuevo look?

Maricarmen Marín modeló su nuevo estilo de cabello con un beauty look que le brindó un aire juvenil y rockero. La intérprete de ‘Por qué te fuiste’ apostó por un delineado cat eye que le brindó mayor profundidad a su mirada y le ayudó a destacar su mirada.

Además, aplicó un labial intenso, que si bien no se nota el color por la imagen, le otorgó un toque más llamativo a su look. Pero, claro, el detalle que más resaltó fue su flequillo que además resulta muy favorecedor pues le ayuda enmarcar su rostro gracias a su extensa melena.

La conductora de ‘Mujeres al mando’ algunas veces se decanta por nuevos peinados con pequeñas trenzas en un lado de la cabeza o con ligeras ondas que le otorgan un aire rejuvenecedor a su look. No obstante, en esta ocasión decidió ir un poco más lejos y darle un giro total a su style. Un acierto que formará parte de su nueva imagen a diario. ¿Y tú wapa con cuál de sus dos looks te quedas?