Maricarmen Marin revela el color perfecto para resaltar la piel canela con este vestido

Maricarmen Marín conoce muy bien los colores predominantes de esta temporada y que además le ayudan a enfatizar el tono de su piel. La popular “Princesita” tiene ya ocho años como parte del programa Yo Soy y su vasta experiencia frente a cámaras le ha ayudado a descubrir los mejores trucos beauty para lucirse en cada emisión.

Esta vez la también cantante destacó con un encantador outfit violeta, tono que si bien no suele utilizar muchas veces le asentó muy bien por lo que se animó a modelar su look durante los cortes comerciales del programa que se emite por Latina.

Maricarmen Marín suele encontrar en las prendas brillantes sus mejores aliados para resaltar sus looks. No obstante, ese no es el único tip para resaltar el tono de piel moreno. Como sabemos hay algunos colores que ayudan a destacar más que otros: el rojo, azul cobalto, amarillo, si eres más atrevida, blanco y rosa son algunos de los más empleados para este propósito.

Por ello la cantante de cumbia maneja un repertorio de vestidos con estos tonos de vestidos. Sin embargo, también se da espacio para probar nuevos tonos y renovar su estilo. Tal como lo hizo hace unas semanas con un vestido multicolor de escote halter.

Esta vez la también actriz eligió un vestido violeta de mangas largas, que aunque sea un tono frío también le aporta luminosidad a la piel y funciona muy bien para las mujeres de piel trigueña. El diseño en cuestión, además, llevaba una falda con volantes y una correa en la cintura para acentuar su figura.

Para redondear su look Maricarmen Marín optó por lucir uno de sus clásicos peinados: cabello suelto y con ondas de medios a puntas para otorgarle mayor volumen a su melena. Y en cuanto a ‘make up’ recurrió al poder del labial rojo para resaltar su rostro.