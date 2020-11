Milena Zárate preocupada por enfermedad que la aqueja desde hace 9 años

La colombiana Milena Zárate contó todo lo que tiene que luchar a causa de una rara enfermedad que la aqueja hace 9 años. Ella cuenta que ha sufrido depresión al no saber qué es lo que tiene.

Entre lágrimas, la modelo contó detalles de todo lo que sufre y trata de esforzarse por su hija.

“Yo me empiezo a hinchar, mi cara se empieza a inflamar, mis pómulos es como si me hubiera inyectado algo y se empiezan a inflamar. La parte de la garganta se hincha y es como si alguien me está ahorcando. ¿Por qué no encuentro una respuesta, no encuentro un buen doctor? Me parece increíble”, contó en el programa “Modo Espectáculos”.

¿Qué enfermedad tiene Milena Zárate?

La colombiana contó que Incluso ha sufrido depresión al no saber lo que tiene. “A mí me da una gripa y es inmediato, como si me hubiera inyectado algo, me hincho del pecho para arriba, me inflamo, retengo líquidos y toda mi masa muscular se va. Yo hago mucho ejercicio y cuando estoy así, me pongo débil, me da ataques de depresión. No puedo bajar las escaleras, me tiembla el cuerpo”, detalló.

Milena Zárate relató que no se ha dejado vencer solo por su hija, su motivo para seguir adelante.

“Es horrible porque no sabes qué tienes. Solo sé que tengo insuficiencia suprarenal. Cada vez que me hospitalizan, yo pienso en ella, mi hija. Ella es la que me tiene de pie. Me llena de impotencia no tener una respuesta”, concluyó.

Milena Zárate revela que sufre enfermedad que la está “deteriorando”

Hace unos años, la colombiana ya había revelado que padecía esta rara enfermedad. A través de las redes sociales relató un momento que estaba viviendo a causa de este mal.

“Es un monstruo que me está deteriorando, me tiene toda hinchada”, mencionó la cantante en la red social.

En ese momento, Milena Zárate mencionó que quería regresar a su casa lo antes posible para estar con su hija, pero aún tiene el rostro hinchado:

“ (…) ya tengo varios días acá hospitalizada, dentro de poco voy a salir de acá, porque mi hija me necesita. Gracias a todos por sus mensajes”, escribió.