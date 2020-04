Milena Zárate está aislada e internada por neumonía en clínica

La artista Milena Zárate reveló que está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida ya que está internada en una clínica local por presentar una neumonía.

La colombiana narró que su salud ha desmejorado en los últimos días, por lo que ha sido aislada en la clínica San Pablo.

"Ya llevo nueve días internada en la clínica, tengo neumonía y me han aislado. Sé que mi cuadro es delicado, es un momento duro en mi vida, pero tengo que seguir para adelante", expresó.

Cabe mencionar que la ex pareja de Edwin Sierra resaltó que por su estado de salud le realizaron la prueba de descarte y salió negativa.

"Me hicieron una primera prueba y salió negativa. Pero los médicos igual me mantienen aislada para prevenir, ya pasé por la segunda y todavía no tengo el resultado", menciona.

A pesar de todo lo que está pasando, Milena resaltó que va a regresar a su casa y seguir con su vida.

"Yo quisiera irme a mi casa, extraño a mi hija, mi familia... espero recuperarme pronto y volver a realizar mis actividades, mi negocio, mi trabajo", confirmó a ‘Trome’.

Zárate sufre de una enfermedad que hace que su cuerpo se hinche y tiene complicaciones cada cierto tiempo.